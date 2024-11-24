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20:58, 24 ноября 2024Россия

Женщина пострадала при взрыве в автобусе в Санкт-Петербурге

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв в автобусе
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Известно, что в момент инцидента транспортное средство двигалось по Лиговскому проспекту. Подробности происшествия приводит «Фонтанка» со ссылкой на СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Отмечается, что взрыв сотряс пассажирский автобус № 26, когда он проезжал мимо «Гипер Ленты». Известно об одной пострадавшей, сейчас она находится в больнице. Остальные пассажиры смогли покинуть салон самостоятельно после его остановки.

«Обстоятельства инцидента уточняются», — отметили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее сообщалось, что в Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате происшествия пострадали восемь человек.

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