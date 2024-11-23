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13:37, 23 ноября 2024Россия

В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами

МЧС: в Дагестане опрокинулась «Газель» с пассажирами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Микроавтобус «Газель» опрокинулся в Дагестане. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС региона.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали восемь человек. На предоставленных кадрах видны поврежденная машина у дороги и работающие на месте сотрудники МЧС.

22 ноября стало известно, что в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы при ДТП с легковым автомобилем. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с кроссовером Mazda CX-5.

В том же месяце Telegram-канал Kras Mash сообщил, что в Красноярском крае фура протаранила рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля направлялся в сторону Дивногорска. После столкновения автобус и фуру отбросило в кювет.

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