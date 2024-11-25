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16:13, 25 ноября 2024Экономика

Российский банк запустил вклад с доходностью 30 процентов годовых

ПСБ запустил вклад с доходностью 30 процентов годовых сроком от трех месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Промсвязьбанк (ПСБ) запустил продукты «Народный вклад» и «Народный вклад плюс», которые предусматривают для вклада небольшого размера ставку 30 процентов годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает РБК.

«Народный вклад» можно оформить на 91, 181 или 367 дней, однако сумма вложений должна быть равна строго 50 тысячам рублей, не больше и не меньше. Оформить продукт могут клиенты банка, у которых не было действующих или закрытых вкладов в этой кредитной организации в последние 180 дней. Ни снятие, ни пополнение, ни пролонгация вклада не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется только один раз в конце срока.

«Народный вклад плюс» можно открыть на те же сроки и на тех же условиях по пополнению, снятию, пролонгации и выплате процентов. Однако сумма вложений может варьироваться в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Также усложняются условия для клиентов.

Воспользоваться этим продуктом могут пенсионеры, которые после 25 ноября получили пенсию на счет в ПСБ или предоставили заявление о перечислении туда пенсии, а также зарплатные клиенты или владельцы дебетовых карты, счета которых за предыдущий месяц пополнились как минимум на 18 тысяч рублей. Речь идет о поступлении зарплаты или переводе самому себе по СБП с карты другого года. Условие отсутствия счетов в последние 180 дней сохраняется.

На одного клиента возможно открытие только одного вклада под 30 процентов годовых. Ввиду незначительности суммы вклада акция носит рекламный характер и ориентирована на аудиторию, которая либо не является клиентами Промсвязьбанка, либо не привыкла держать в нем деньги. Максимальный доход на одного человека при вкладе «Народный плюс» сроком на год составит 30 тысяч рублей.

Российские банки повышают ставки по вкладам и депозитам на фоне ожиданий продолжения роста ключевой ставки Центробанка, что связано с ускорением инфляции в последние недели.

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