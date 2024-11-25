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20:17, 25 ноября 2024Ценности

43-летняя Кристина Агилера без штанов похвасталась фигурой после похудения

Мария Винар

Фото: Paul Citone / IMAGO / imageSPACE / Globallookpress.com

Американская певица Кристина Агилера без штанов похвасталась фигурой после похудения. Соответствующие снимки публикует Page Six.

43-летняя поп-исполнительница посетила открытие флагманского магазина модного бренда H&M в Нью-Йорке, США. Звезда пришла на мероприятие в облегающей черной кофте и золотистых трусах с высокой посадкой, надетых поверх капроновых колготок. Свой образ она завершила кожаными сапогами с высоким голенищем и пальто.

Визажисты сделали знаменитости яркий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в прямые пряди.

В октябре сообщалось, что из-за чрезмерной худобы Кристину Агилеру заподозрили в употреблении наркотиков.

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