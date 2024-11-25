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16:33, 25 ноября 2024Экономика

Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

Автоэксперт Баканов: с 1 декабря по всей РФ начнут штрафовать за летнюю резину
Мария Черкасова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С 1 декабря 2024 года россиян начнут штрафовать за летнюю резину на автомобилях, это касается всех регионов страны, напомнил в разговоре с NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Нововведение предусматривает изменения в перечне неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация. Эксперт объяснил, что «шинные правила» будут действовать «и в холодной Сибири, и на теплом побережье Черного моря, где снег зимой может вообще не выпасть».

При этом российские власти рассматривали вариант разрешить регионам самостоятельно решать, нужны водителям зимние шины или нет. Однако от этого отказались, поскольку житель Новороссийска, Сочи или Геленджика в любой момент может поехать в горы или другой регион страны, где будет снег и лед, объяснил Баканов.

Сезонный административный штраф за езду на летней резине можно получить в течение декабря, января и февраля. Статья 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид») устанавливает для нарушителей сезонного запрета штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

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