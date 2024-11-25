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13:29, 25 ноября 2024Культура

Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика»

Большой театр впервые проведет бесплатную трансляцию легендарного «Щелкунчика»
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Зрители смогу увидеть легендарный балет Большого театра «Щелкунчик» в прямом эфире совершенно бесплатно. Об этом сообщает Telegram-канал театра.

Представители «Большого» рассказали, что такой формат просмотра «Щелкунчика» будет доступен впервые и поможет даже жителям самых отдаленных регионов и всем желающим увидеть культовое представление.

«Накануне Нового года впервые в истории пройдет общедоступная прямая трансляция балета «Щелкунчик». Это позволит поклонникам великого русского балета в любой точки мира присутствовать на главном новогоднем празднике страны», — говорится в публикации.

Также, как сообщается, билеты на само шоу будут продаваться в несколько этапов, в том числе с помощью аукциона. Такую систему ввели из-за роста востребованности балета среди аудитории. Продажу билетов на главную зимнюю сказку откроют 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Счастливы вместе» засудила известный столичный театр.

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