Звезда «Счастливы вместе» засудила московский театр

Актриса Дарья Сагалова отсудила 23 тысячи рублей у Театра на Мельникова

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», отсудила у московского Театра на Мельникова 23 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистка заключила с театром договор аренды площадки на 300 тысяч рублей, чтобы провести четырехчасовой ивент своей детской студии. «Площадка обязалась предоставить большой концертный зал и сцену, укомплектованную всем необходимым: свет, звук, сценическое оборудование и шесть гримерок», — говорится в сообщении.

Во время концерта представитель площадки позвонил мужу актрисы с просьбой перевести еще 93 тысячи рублей. В итоге супруг артистки перевел эту сумму, после чего Сагалова обвинила театр в обмане и подала иск в суд.

Артистке не удалось вернуть полную сумму за «дополнительные услуги», которые, по ее словам, были включены в договор. В то же время суд обязал представителей театра выплатить Сагаловой 23 тысячи рублей.

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