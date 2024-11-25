Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами

Нагиева заподозрили в нежелании работать с Прилучным и Муцениеце

Актера и телеведущего Дмитрия Нагиева заподозрили в нежелании работать с артистами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам Нагиева, среди его коллег есть те, с кем он не хочет сниматься в одном проекте. «Давайте без имен. Мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце не забирает сына Тимофея у Павла Прилучного через месяц после суда из-за нежелания ребенка жить с матерью.

В октябре сообщалось, что актриса отсудила у бывшего мужа сына.