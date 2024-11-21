Решение Муцениеце не забирать у Прилучного сына после суда объяснили

Shot: Муцениеце не забирает у Прилучного сына из-за нежелания ребенка жить с ней

Актриса Агата Муцениеце не забирает сына Тимофея у бывшего мужа Павла Прилучного через месяц после суда из-за нежелания ребенка жить с матерью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам стороны защиты Прилучного, артистка до сих пор не предъявила исполнительный лист, который ей был выдан после заседания. «Адвокат актера предполагает: Агата делает это по одной причине — чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери», — говорится в сообщении. Также отмечается, что за это время Муцениеце не пыталась связаться или увидеться с сыном.

На данный момент проводятся судебная психологическая и педагогическая экспертиза для определения места жительства общего ребенка артистов, уточняет канал, ее результаты будут готовы в 2025 году.

В октябре сообщалось, что Муцениеце отсудила у Прилучного сына.

До этого артистка рассказала о нежелании ребенка общаться с ней.