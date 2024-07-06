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14:43, 6 июля 2024Культура

Звезда сериала «Счастливы вместе» подала в суд на московский театр

Актриса Дарья Сагалова подала в суд на руководство Театра на Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на руководство московского театра. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, актриса заключила договор аренды площадки с Театром на Мельникова, чтобы провести мероприятие своей детской студии в конце мая. По словам Сагаловой, во время концерта бухгалтер площадки начал названивать ее помощникам и мужу с просьбой перевести за аренду еще 100 тысяч рублей. В итоге супруг артистки перевел эту сумму, не согласовав траты с женой, так как та не могла подойти к телефону.

Как утверждает Сагалова, полную стоимость она оплатила заранее и ничего не была должна. Актриса обвинила театр в обмане и подала иск в суд с требованием привлечь его руководство к ответственности за мошенничество.

Ранее сообщалось, что другая звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева, стала жертвой карманницы и лишилась 200 тысяч рублей. Уточнялось, что злоумышленница, воспользовавшись давкой, прижалась к артистке и вытащила из ее сумки кошелек.

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      Олег Давыдов
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