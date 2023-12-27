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14:50, 27 декабря 2023Культура

Звезда «Счастливы вместе» лишилась 200 тысяч рублей из-за воровского фокуса

Актриса Наталья Бочкарева стала жертвой карманницы и лишилась 200 тысяч рублей

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева лишилась 200 тысяч рублей из-за воровского фокуса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что артистка столкнулась с неизвестной карманницей на входе в ресторан «Мзиури» в Климентовском переулке в Москве — злоумышленница, воспользовавшись давкой, прижалась к Бочкаревой, на секунду накинула на ее сумку платок и вытащила из нее кошелек. После этого карманница сбежала.

Звезда «Счастливы вместе» обнаружила пропажу не сразу, а когда решила оплатить счет за обед. Известно, что воровку видели напротив ресторана возле Климентовской церкви.

Ранее Наталья Бочкарева раскрыла неожиданные подробности скандала с кокаином, произошедшего в 2019 году.

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      Анастасия Астахова
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