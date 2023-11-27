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10:35, 27 ноября 2023Культура

Звезда «Счастливы вместе» раскрыла неожиданные подробности скандала с кокаином

Актриса Бочкарева призналась, что была беременна во время скандала с кокаином

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла неожиданные подробности скандала с кокаином, произошедшего в 2019 году. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что была беременна во время задержания за хранение наркотиков. Бочкарева также подчеркнула, что знакомые с ней люди не сомневались в ее невиновности. «Те люди, которые меня хорошо знают, с которыми мы знакомы десятилетиями, мне поверили. А остальные хотели искупать в грязи. Я пережила это и прекрасно себя чувствую. Дети на моей стороне», — сказала актриса.

Она также вспомнила, что имела на руках бумаги с анализами, которые показывала в том числе и в суде. Однако «это было никому не интересно».

В 2019 году Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала. Актрису задержали с кокаином. На нее завели дело о незаконном хранении наркотиков. 20 января 2020 года стало известно, что уголовное дело в отношении актрисы было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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