Бывшая жена Бена Аффлека высмеяла свой самый неудачный макияж

Американская актриса Дженнифер Гарнер в подкасте «Lipstick on the Rim» высмеяла свой самый неудачный макияж.

Бывшая жена популярного актера Бена Аффлека призналась, что в подростковом возрасте злоупотребляла театральным гримом. По ее словам, она наносила его на лицо вместо декоративной косметики. Ей казалось, что с ним она выглядит необычно. «Если вы посмотрите на мои фотографии во время учебы в колледже, где я накрашена, то вы увидите, что это просто театральный грим. На моем лице был просто белый круг. Это было очень плохо», — призналась Гарнер.

После этого звезда «Электры» показала ведущим подкаста снимок со времен юности, на котором она запечатлена в наряде с цветочными аппликациями и оборками. При этом на ее лице присутствует большое количество белой пудры и красная помада.

Ранее Дженнифер Гарнер повторила свой образ из фильма «Из 13 в 30» 20-летней давности и восхитила фанатов.