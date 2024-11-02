52-летняя актриса повторила свой образ из фильма 20-летней давности и восхитила фанатов

Американская актриса Дженнифер Гарнер повторила свой образ из фильма «Из 13 в 30» 20-летней давности и восхитила фанатов. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда в честь Хеллоуина примерила наряд героини указанной ленты Дженны Ринк. Она предстала перед камерой в разноцветном приталенном платье выше колена и цепочке с массивным кулоном в виде бабочки. Также бывшая жена актера Бена Аффлека надела белые носки и малиновые кроссовки.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «Ты не постарела ни на день», «Определение слова "икона"», «Словно не прошло и года», «Вечно молодая и вечно красивая», — отметили юзеры.

В августе американский актер, режиссер и мастер боевых искусств бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм повторил знаменитое фото с голым торсом 36 лет спустя.