Названо число пострадавших при падении самолета в Литве

LRT: один человек не выжил и трое пострадали из-за падения самолета в Вильнюсе

В результате падения самолета компании DHL в Вильнюсе трое человек пострадали, еще один человек не выжил. Число жертв авиакатастрофы назвало радио LRT со ссылкой на данные Департамента противопожарной защиты и спасения республики.

«Двое доставлены медиками в больницу (...). По предварительным данным, это люди, которые находились в самолете», — сообщил представитель ведомства Саулюс Рашевскис.

Кроме того, представитель полиции республики Рамунас Матонис рассказал, что в самолете пострадали четыре человека. Он подтвердил, что в их числе пилот самолета, выжить которому не удалось.

Утром понедельника, 25 ноября, стало известно, что в столице Литвы разбился самолет. Он упал на жилые дома в районе городского аэропорта, на борту находилось четыре человека.