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08:12, 25 ноября 2024Бывший СССР

В Вильнюсе разбился самолет

Reuters: в Вильнюсе самолет упал на жилые дома
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vilniuje nukrito lėktuvas

В столице ЛитвыВильнюсе самолет упал на жилые дома в районе городского аэропорта. Об этом пишет Reuters.

Местные СМИ пишут, что сообщение о взрыве было получено в 5:31 утра по местному времени (6:31 по московскому). По словам очевидцев, самолет принадлежал компании по доставке грузов DHL. На борту находилось четыре человека — два пилота и два работника компании.

О пострадавших пока не сообщается. На месте продолжается спасательная операция.

Ранее в Литве заявили о стратегической неопределенности. «Трамп всегда приходит со стратегической неопределенностью. Это его modus operandi ("образ действия", юридический термин, обозначающий сходство механизма преступления, — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

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