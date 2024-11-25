Дачников предупредили о рисках получить штрафы зимой

Юрист Спиридонова: за закопанный в снег мусор на даче можно получить штраф

За ряд противоправных действий на даче зимой можно получить штраф. Об этом владельцев участков предупредили юристы, опрошенные РИА Новости.

Управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова сообщила, что оставленный мусор, в том числе закопанный в снег, грозит штрафами от 2 до 15 тысяч рублей. Такие меры, уточнила она, предусмотрены за несоблюдение санитарных, экологических и противопожарных требований.

Неправильная расчистка снега тоже может привести к санкциям. Сброс снега на дороги влечет штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а на соседние участки — от 100 до 300 рублей. За длительный прогрев автомобиля — более пяти минут — могут наложить штраф от 500 до 1500 рублей. Законом регулируется и использование фейерверков. Партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова напомнила, что запуск изделий четвертого и пятого классов требует разрешения местных властей. За несоблюдение правил использования пиротехники предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Чтобы не получить штраф в размере 5-15 тысяч рублей за неправильное разведение костров на участке, необходимо выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра, установить металлическую емкость и держать поблизости воду или песок, отметила Спиридонова. Другое нарушение, которое может обойтись дачнику в две-три тысячи рублей — эксплуатация печей без регулярной чистки и с использованием неподходящих горючих материалов. Наконец, запуск беспилотников весом более 150 граммов требует регистрации, иначе штраф составит 1,5-2 тысячи рублей.

Эксперты подчеркнули, что соблюдение вышеуказанных правил не только убережет от штрафов, но и поможет избежать ЧП.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендовал россиянам покупать дачу в ноябре.