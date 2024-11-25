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12:40, 25 ноября 2024Экономика

Дачников предупредили о рисках получить штрафы зимой

Юрист Спиридонова: за закопанный в снег мусор на даче можно получить штраф
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За ряд противоправных действий на даче зимой можно получить штраф. Об этом владельцев участков предупредили юристы, опрошенные РИА Новости.

Управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова сообщила, что оставленный мусор, в том числе закопанный в снег, грозит штрафами от 2 до 15 тысяч рублей. Такие меры, уточнила она, предусмотрены за несоблюдение санитарных, экологических и противопожарных требований.

Неправильная расчистка снега тоже может привести к санкциям. Сброс снега на дороги влечет штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а на соседние участки — от 100 до 300 рублей. За длительный прогрев автомобиля — более пяти минут — могут наложить штраф от 500 до 1500 рублей. Законом регулируется и использование фейерверков. Партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова напомнила, что запуск изделий четвертого и пятого классов требует разрешения местных властей. За несоблюдение правил использования пиротехники предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Чтобы не получить штраф в размере 5-15 тысяч рублей за неправильное разведение костров на участке, необходимо выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра, установить металлическую емкость и держать поблизости воду или песок, отметила Спиридонова. Другое нарушение, которое может обойтись дачнику в две-три тысячи рублей — эксплуатация печей без регулярной чистки и с использованием неподходящих горючих материалов. Наконец, запуск беспилотников весом более 150 граммов требует регистрации, иначе штраф составит 1,5-2 тысячи рублей.

Эксперты подчеркнули, что соблюдение вышеуказанных правил не только убережет от штрафов, но и поможет избежать ЧП.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендовал россиянам покупать дачу в ноябре.

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