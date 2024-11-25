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09:06, 25 ноября 2024Из жизни

Девушка приняла симптомы смертельной болезни за похмелье и едва выжила

Студентка из США перепутала симптомы рака с похмельем и едва выжила
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

Студентка из штата Калифорния, США, случайно узнала об опухоли мозга и едва выжила. Ее историей делится Daily Mail.

20-летняя Элисон рассказала, что однажды в июле 2024 года проснулась после алкогольной вечеринки с друзьями с головной болью. По ее словам, она чувствовала себя так, будто находилась на качающейся лодке, и не могла удержаться на ногах. Все эти симптомы девушка приняла за похмелье. Однако даже через несколько дней ее состояние не улучшилось, и она пошла к врачу.

К тому моменту, как отмечает Элисон, ее голова пульсировала, а зрение затуманилось. В больнице девушке сделали МРТ и сообщили, что студентка перепутала симптомы. Ей диагностировали смертельную болезнь — рак мозга. Опухоль развилась в затылочной зоне и вызвала отек мозга, который начал давить на зрительные нервы, провоцируя головные боли и проблемы со зрением.

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Врачи решили оперировать Элисон. Ей сделали трепанацию черепа и удалили опухоль, длина которой оказалась четыре сантиметра. Изучив ее, медики пришли к выводу, что у девушки был рак третьей степени.

Оказалось, что болезнь Элисон начала проявляться еще в декабре 2022 года. Тогда у студентки часто болела голова, что она списывала на менструации и употребление кофеина. За месяц до постановки диагноза она замечала покалывания в теле, но не воспринимала их как нечто серьезное. «Я действительно благодарна за то, что я здесь, поскольку меня могло бы здесь и не быть», — отметила Элисон.

Ранее сообщалось, что в штате Оклахома, США, 54-летняя женщина из-за укуса паука узнала, что больна раком почек. Она пришла в больницу из-за боли от укуса. Он оказался не опасен, однако во время осмотра врач нащупал что-то странное в ее животе и отправил на компьютерную томографию.

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