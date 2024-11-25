Девушка стала ходить на свидания за деньги и получать 130 тысяч рублей за вечер

24-летняя австралийка Руби Джейд рассказала о своей необычной подработке. Ее историю приводит издание Daily Mirror.

Руби работает танцовщицей, а вечерами ходит на свидания за деньги. Клиенты водят ее по дорогим ресторанам и осыпают подарками, однако свидания никогда не заканчиваются сексом. «Им это приносит сексуальное удовольствие. Или они чувствуют какое-то удовлетворение, — предполагает она. — Но дело никогда не заходит дальше держания за руки».

По словам Руби, один из клиентов хотел, чтобы она съездила с ним на отдых в Сингапур. Он заплатил ей четыре тысячи фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей), взял на себя все расходы, и это несмотря на то, что у нее был отдельный номер в гостинице.

Другой клиент сделал еще более странный заказ. Он хотел, чтобы Руби смотрела, как он занимается сексом с другой девушкой. Она согласилась и взяла за это тысячу фунтов стерлингов (более ста тысяч рублей). «Я сидела на кресле с напитком в руках и даже давала им полезные советы, когда они начали, чтобы девушке было приятнее, — рассказала она. — Мне заплатили, эскортнице тоже, и клиент был очень доволен».

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