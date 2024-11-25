Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 25 ноября 2024Силовые структуры

Директор российской спортивной школы незаконно сдавал в аренду спортивный зал и попался

В Томске арестован директор спортшколы, получивший ₽1 млн за сдачу зала в аренду
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Томске арестован директор спортивной школы № 17, который в течение семи лет незаконно сдавал спортивный зал в аренду и за этот период получил более одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Томской области.

Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере»). Во время следствия вину в содеянном он не признал. Суд заключил его под стражу.

По данным следствия, в период с 2017 по 2024 год фигурант получал систематические банковские переводы от местной жительницы — преподавателя художественной гимнастики. Взятку он получал за незаконное предоставление в обход официального порядка помещений спортивной школы. Таким образом, за семь лет он получил более одного миллиона рублей. Силовики провели обыски по месту жительства обвиняемого и по месту его работы. В результате была обнаружена и изъята компьютерная техника, автомобиль и интересующая следствие документация.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      «Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Обнаружено древнейшее рыболовное хозяйство

      На Украине допустили тайную передачу записки Макроном Лаврову

      На Западе заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

      Порошенко рассказал о «простом способе» завершения конфликта на Украине

      Психолог объяснил пользу привычки разговаривать с самим собой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше