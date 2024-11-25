Директор российской спортивной школы незаконно сдавал в аренду спортивный зал и попался

В Томске арестован директор спортшколы, получивший ₽1 млн за сдачу зала в аренду

В Томске арестован директор спортивной школы № 17, который в течение семи лет незаконно сдавал спортивный зал в аренду и за этот период получил более одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Томской области.

Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере»). Во время следствия вину в содеянном он не признал. Суд заключил его под стражу.

По данным следствия, в период с 2017 по 2024 год фигурант получал систематические банковские переводы от местной жительницы — преподавателя художественной гимнастики. Взятку он получал за незаконное предоставление в обход официального порядка помещений спортивной школы. Таким образом, за семь лет он получил более одного миллиона рублей. Силовики провели обыски по месту жительства обвиняемого и по месту его работы. В результате была обнаружена и изъята компьютерная техника, автомобиль и интересующая следствие документация.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере.