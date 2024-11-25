Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 25 ноября 2024Наука и техника

GPS предложили заменить сотовой связью

В США спутники GPS предложили заменить зондами с приемниками сотовой связи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: nensuria / Freepik

Американские ученые предложили использовать зонды с датчиками для замены спутников GPS в случае сбоя. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам специалистов, стандарт GPS считается очень надежным, но есть риск сбоя или подавления сигнала в определенных регионах. Ученые Университета штата Огайо (США) и специалисты лаборатории Sandia National Laboratories разработали экспериментальную систему, которая сможет дополнить или заменить GPS.

Она состоит из запущенных на различной высоте зондов с приемником, которые передают друг другу сигналы и «общаются» через наземные вышки сотовой связи. Принимая и отправляя сигналы, зонды могут определять свое положение в пространстве и делиться этими данными. По словам ученых, в том числе, эту информацию можно использовать в гражданской авиации.

В рамках эксперимента ученые запустили в стратосферу несколько зондов с приемниками, которые распределили на высоте от 6 до 50 километров. Автор исследования Дженнифер Сандерсон заметила, что ее команде удалось зафиксировать сигнал с сотовых вышек на высоте до 25 километров. Предыдущие испытания технологии завершились на высоте от 1,5 до 2,1 километров.

В начале ноября китайские ученые рассказали о создании нового типа микроволнового оружия, которое может синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. Оружие сравнили со «Звездой смерти» — вымышленной боевой станцией из «Звездных войн».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России баллистическими ракетами. На Западе заявили о новом этапе конфликта

      Путин распространил разовую выплату за участие в СВО еще на одну категорию бойцов

      Дом в российском поселке затопило птичьим пометом

      Российских водителей призвали быть готовыми к розжигу костров

      73-летний пассажир самолета домогался сразу четырех женщин во время полета

      Apple забросила свои самые дорогие наушники

      Два беспилотника сбиты над российским регионом

      Одни беговые кроссовки неожиданно стали самой желанной обувью у модников

      Четвероногий похититель обуви обокрал детей в детском саду

      В «Тракторе» сделали заявление о состоянии пережившего наезд пьяного водителя хоккеиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше