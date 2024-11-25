Италия высказалась об отправке своих военных на Украину

Глава МИД Таяни: Италия не отправит ни одного солдата воевать на Украину

Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни на встрече глав МИД «Большой семерки» высказался об отправке военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подтвердил позицию страны об отсутствии планов отправлять на Украину итальянских военнослужащих. «Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину, мы помогаем Киеву политически, финансово, в военном плане, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать», — сказал Таяни. Он также заявил о необходимости избегать эскалации конфликта.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия намерены усилить военную промышленность Украины. Глава Минобороны сообщил, что пять стран Европы усилят свою поддержку оборонной промышленности Киева, чтобы подготовить ее к предстоящей зиме, которая станет третьей по счету с начала конфликта.