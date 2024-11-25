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21:08, 25 ноября 2024Мир

Пять стран Европы пообещали усилить военную промышленность Украины

Министр обороны ФРГ Писториус: страны Европы усилят военную промышленность Киева
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия намерены усилить военную промышленность Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

Глава Минобороны сообщил, что пять стран Европы усилят свою поддержку оборонной промышленности Киева, чтобы подготовить ее к предстоящей зиме, которая станет третьей в счету с начала конфликта.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы дать Украине возможность действовать с позиции силы», — отметил Писториус.

Ранее газета Le Monde сообщила, что украинские войска не могут наносить удары дальнобойными ракетами по России без поддержки Запада на земле.

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