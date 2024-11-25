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12:50, 25 ноября 2024Мир

Во Франции заявили о неспособности ВСУ наносить удары по России без поддержки Запада

Le Monde: ВСУ не могут наносить удары по России без поддержки Запада на земле
Семен Александров (редактор)

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут наносить удары дальнобойными ракетами по России без поддержки Запада на земле. О неспособности украинских войск использовать данное оружие без западной помощи заявила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным источников издания, британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP должны быть заранее запрограммированы перед загрузкой на бомбардировщики Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

При этом газета не раскрыла, в чем заключается поддержка на земле.

Le Monde также сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.

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