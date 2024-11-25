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14:24, 25 ноября 2024Россия

Кадыров рассказал о командующем отрядом спецназа «Ахмат» украинце с позывным Хохол

Кадыров: бойцы командующего чеченским отрядом украинца стали кошмаром для ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о бойце с Украины с позывным Хохол, который стал командующим отряда спецназа «Ахмат» на линии фронта. Интервью с бойцом политик опубликовал в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что бойцы Хохла стали кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, мужчина впервые усомнился в действиях своих соотечественников после обстрела детского пляжа в Донецкой народной республике (ДНР). В 2022 году он решил добровольно присоединиться к специальной военной операции (СВО).

«Он был полон желания участвовать в борьбе за справедливость. Пройдя подготовку в Российском университете спецназа, получил необходимые навыки и знания для выполнения поставленных задач», — подчеркнул чеченский глава.

Теперь военнослужащему доверили руководить одним из самых эффективных и боеспособных отрядов «Ахмата», пояснил Кадыров. Он пожелал Хохлу дальнейших успехов в службе.

Ранее сообщалось, что Кадыров опубликовал видео уничтожения склада Вооруженных сил Украины в Курской области ударом дрона.

ЖЗЛ
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