Кандидат на пост канцлера Германии признал ошибки в помощи Украине

Вице-канцлер Хабек: Германия всегда опаздывала с поставками оружия Украине

Германия всегда опаздывала с поставками оружия Украине. Ошибки в помощи Киеву признал министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленых» Роберт Хабек, сообщает Die Zeit.

Политик также указал на первоначальное нежелание властей поднимать вопрос о каких-либо поставках оружия и на несвоевременную отправку танков Leopard. По его словам, сейчас эта ситуация повторяется в рамках дискуссий о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus.

При этом Хабек назвал правильным шаг действующего канцлера Германии Олафа Шольца поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее партия «Союз-90/Зеленые» утвердила кандидатуру Хабека на пост канцлера ФРГ. Его кандидатуру на федеральном съезде партии поддержали 96,48 процента делегатов.