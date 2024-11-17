«Зеленые» утвердили кандидатуру на пост канцлера ФРГ

«Зеленые» утвердили кандидатуру Роберта Хабека на пост канцлера ФРГ

Партия «Союз-90/зеленые» утвердила кандидатуру вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека на пост канцлера ФРГ. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Кандидатуру Хабека на федеральном съезде «зеленых» поддержали 96,48 процента делегатов. О планах выдвинуться он рассказал 8 ноября. На последних парламентских выборах в 2021 году Хабек не стал баллотироваться на пост канцлера в пользу нынешней главы МИД Анналены Бербок.

Ранее депутат бундестага, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил, что раскол в коалиционном правительстве Германии связан с последствием смены власти в США и победы на выборах Дональда Трампа. По словам Ротфуса, администрация Дональда Трампа будет концентрироваться на национальных интересах, следовательно, будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, Китая и Германии. Это, в свою очередь, может стать возможностью для улучшения отношений с РФ.