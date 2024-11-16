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22:31, 16 ноября 2024Мир

В бундестаге назвали причину раскола немецкой правящей коалиции

Депутат Ротфус: раскол в правительстве ФРГ связан со сменой власти в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Раскол в коалиционном правительстве Германии связан с последствием смены власти в США и победы на выборах Дональда Трампа. Дело в том, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца следовало всем указаниям из Вашингтона, такое мнение высказал депутат бундестага, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус, пишет РИА Новости.

«Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии», — подчеркнул политик.

По словам Ротфуса, администрация Дональда Трампа будет концентрироваться на национальных интересах. Следовательно, будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, Китая, Германии. Это, в свою очередь, может стать возможностью для улучшения отношений с РФ.

Ранее Райнер Ротфус заявил, что страны Европы должны перестать зависеть от США в своей внешней политике и избегать конфронтации с Россией. Он также выразил надежду на скорое завершение периода «искусственно созданного конфликта между НАТО и Россией». Политик призвал Европу активнее выстраивать связи с Глобальным Югом и перестать менять политику в зависимости от результатов выборов в Штатах.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз призвал европейские страны последовать примеру американцев и вернуть свою национальную идентичность.

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