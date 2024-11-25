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20:33, 25 ноября 2024Из жизни

Кладоискатели нашли сокровище стоимостью 12 миллионов рублей

В Польше нашли редкие монеты Священной Римской империи на миллионы рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Польше нашли клад редких монет времен Священной Римской империи, стоимость которого оценивается примерно в 500 тысяч злотых (около 12 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Newsweek.

Находку совершили двое кладоискателей Славомир и Шимон Милевски. Вместе с археологами они пытались отыскать следы древнеримской дороги и случайно наткнулись на сокровище. По словам археолога Петра Дуды, это крупнейший клад подобного рода, найденный в Польше.

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Монеты, которые попались Милевски, отчеканены в XVI и XVII веках и крайне редко встречаются. Одна из них — серебряный талер с изображением короля польского Сигизмунда III — представляет особую ценность. В 2023 году такая же монета ушла с молотка за 86 тысяч злотых (2 миллиона рублей). При этом ее сохранность была куда хуже, чем из клада, найденного Милевски.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел в поле огромный клад из 748 древнеримских монет. Артефакты лежали в поле на месте старой римской дороги.

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