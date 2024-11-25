Коллега известного актера снял его топлес и показал фото фанатам

Чилийско-американский актер Педро Паскаль снял топлес своего коллегу — известного ирландского актера Пола Мескала — и показал фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист запечатлел 28-летнего Мескала во время совместной работы над фильмом «Гладиатор-2». На размещенном снимке мужчина позировал, стоя в воде на фоне скал.

Так, актер предстал перед камерой в коротких черных шортах и с голым торсом. При этом он поднял одну руку, заслонившись ею от солнца и продемонстрировав тату на плече.

В октябре Пол Мескал снялся в кожаных микрошортах и с небритыми подмышками для журнала.