Известный актер снялся в кожаных микрошортах и с небритыми подмышками для журнала

Ирландский актер Пол Мескал снялся в микрошортах и с небритыми подмышками

Известный ирландский актер Пол Мескал снялся в откровенном образе и с небритыми подмышками для журнала GQ. Соответствующий материал появился на сайте издания.

28-летний артист предстал перед камерой в черном кожаном наряде бренда Gucci, который состоял из топа без рукавов и микрошортов. Также он надел ремень с металлической фурнитурой марки Artemas Quibble и поднял руки, продемонстрировав растительность в подмышечных впадинах. В то же время герой фотосессии примерил облегающий топ Versace в сочетании с коротким винтажным килтом и грубыми ботинками.

Известно, что актер исполнил главную роль в фильме «Гладиатор-2» режиссера Ридли Скотта. При этом спортивную фигуру ему помогла сформировать в том числе игра в гэльский футбол в прошлом.

Ранее в октябре шведский актер Билл Скарсгард снялся топлес с небритыми подмышками для нового номера журнала Another.