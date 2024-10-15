Сыгравший Пеннивайза в фильме «Оно» актер снялся топлес с небритыми подмышками

Шведский актер Билл Скарсгард снялся топлес с небритыми подмышками для нового номера журнала Another. Пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сыгравший клоуна Пеннивайза в фильмах «Оно» и «Оно-2» артист позировал на размещенном кадре, стоя с зажженной свечой в руке. При этом он надел черные брюки и серебристую цепочку с кулоном и продемонстрировал кубики пресса на обнаженном животе.

В то же время 34-летний герой фотосессии завел за голову одну руку, показав растительность в подмышечной впадине.

Ранее в октябре 52-летний американский актер и продюсер Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой — моделью Рией Дарем.