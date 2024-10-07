Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:18, 7 октября 2024Ценности

53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

Кадр: @markwahlberg

Американский актер и продюсер Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой — моделью Рией Дарем. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 30,9 миллиона подписчиков.

53-летний артист и его 46-летняя избранница отправились на Фиджи, где снялись на террасе у водной виллы. Мужчина предстал перед камерой в коротких плавательных шортах и с обнаженным торсом. В свою очередь, его супруга надела разноцветное бикини и обернула тело белым полотенцем.

«Наконец-то проведу немного времени на семейном отдыхе», — подписал видео актер.

В сентябре британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Согнали всех стариков и молодежь». Жители Курской области рассказали о преступлениях солдат и наемников ВСУ

      Россиянин зарезал родственника ножом во время конфликта и был задержан

      Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования

      Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет

      Раскрыты масштабы прихода зимней погоды в Россию

      53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

      Озвучены финальные данные голосования по строительству АЭС в Казахстане

      В России начали готовиться к ставке 22 процента до конца года

      Экс-депутат Рады указал на подготовку западного общества к миру с Россией

      «Хезболлу» назвали причиной восстановления репутации Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше