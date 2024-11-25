Четвероногий похититель обуви обокрал детей в детском саду

В Японии ласка украла из детского сада 15 ботинок и взволновала воспитателей

Воспитателей в детском саду Японии взволновали необъяснимые кражи детской обуви. Об этом пишет The Guardian.

Заведующая детским садом Гошо Кодомо-эн в городе Кога, префектура Фукуока, обратилась в полицию в начале ноября после того, как из здания исчезли 15 ботинок, принадлежавших 10 детям. На следующий день после обращения похититель украл еще три ботинка, а обувь, которую дети носят только в помещении, была найдена разбросанной на полу.

Не сумев найти подозреваемых, которые обокрали детский сад, полиция установила три камеры наблюдения в надежде, что вор попадет в объектив, если вернется. Когда в ночь на 11 ноября пропал очередной ботинок, правоохранители проверили записи и обнаружили там четвероногого вора: на видео появилась коричневая ласка с белым ботинком в зубах. Профессор Хироси Сасаки из Университета Чикуши Джогакуэн предположил, что ласка, вероятно, только что родила детенышей и, учитывая чувствительность животных к холоду, использовала обувь для обустройства гнезда на зиму.

Местонахождение обуви остается неизвестным. Детский сад надеется предотвратить кражи, закрывая на ночь ящики с обувью сеткой.

Ранее сообщалось, что житель Греции едва не попал в тюрьму из-за того, что стал нюхать обувь соседей. В суде мужчина не смог объяснить свою страсть к запаху чужой поношенной обуви.