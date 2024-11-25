Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:15, 25 ноября 2024Бывший СССР

Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

Грузовой самолет DHL упал в Литве при заходе на посадку
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Грузовой самолет компании DHL разбился на подлете к аэропорту в Вильнюсе. Известно, что он летел из Лейпцига, Германия.

Около 5:08 по московскому времени самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта. В 6:31 поступила информация о его крушении. Как сообщил в эфире национального радио LRT глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас, воздушное судно упало рядом с жилым домом.

Помимо этого, сообщается, что перед катастрофой в небе заметили яркую вспышку. Предполагается, что она могла появиться после взрыва перевозимого на борту груза — во время полета могли сдетонировать аккумуляторные батареи. В то же время в Национальном центре управления кризисными ситуациями заявили, что крушение самолета связано с «техническими вопросами».

Кадр: Telegram-канал Shot

Один из пилотов разбившегося самолета скончался на месте

Одного из пилотов грузового самолета компании DHL не стало на месте, еще четверо человек пострадали, сообщили на портале LRT со ссылкой на полицию.

«Двое доставлены медиками в больницу, один признан мертвым. По предварительным данным, это люди, которые находились в самолете», — сообщил представитель отдела координации ситуации департамента Саулюс Рашевскис.

Позже радиостанция уточнила, что переданный врачам второй пилот грузового самолета также скончался из-за тяжести полученных травм, едва придя в сознание.

Кадр: Telegram-канал Mash

В Кремле опровергли причастность России к взрывам грузов компании DHL

После происшествия с разбившимся в Вильнюсе грузовым самолетом компании DHL издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от западных разведок обвинило Россию в причастности к необъяснимым взрывам в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме. При этом в Кремле опровергли подобные сведения.

По словам авторов статьи, расследование западной разведки показало, что взорвавшиеся на борту грузы якобы были частью секретной операции, проводимой Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения The Wall Street Journal о том, что Москва якобы планирует взрывы на бортах трансатлантических рейсов, не подкрепляются никакими фактами.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют такие невнятные информационные вбросы, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

      Доллар подешевел на фоне новостей о кандидате Трампа в главы Минфина

      МИД ответил на вопрос о пострадавших при падении самолета в Литве россиянах

      Стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

      Замгубернатора российского региона задержали вместе с заместителем минтранса

      Названы самые грязные кухонные приборы

      Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

      Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами

      Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

      Блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше