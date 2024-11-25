Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

Грузовой самолет DHL упал в Литве при заходе на посадку

Грузовой самолет компании DHL разбился на подлете к аэропорту в Вильнюсе. Известно, что он летел из Лейпцига, Германия.

Около 5:08 по московскому времени самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта. В 6:31 поступила информация о его крушении. Как сообщил в эфире национального радио LRT глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас, воздушное судно упало рядом с жилым домом.

Помимо этого, сообщается, что перед катастрофой в небе заметили яркую вспышку. Предполагается, что она могла появиться после взрыва перевозимого на борту груза — во время полета могли сдетонировать аккумуляторные батареи. В то же время в Национальном центре управления кризисными ситуациями заявили, что крушение самолета связано с «техническими вопросами».

Один из пилотов разбившегося самолета скончался на месте

Одного из пилотов грузового самолета компании DHL не стало на месте, еще четверо человек пострадали, сообщили на портале LRT со ссылкой на полицию.

«Двое доставлены медиками в больницу, один признан мертвым. По предварительным данным, это люди, которые находились в самолете», — сообщил представитель отдела координации ситуации департамента Саулюс Рашевскис.

Позже радиостанция уточнила, что переданный врачам второй пилот грузового самолета также скончался из-за тяжести полученных травм, едва придя в сознание.

В Кремле опровергли причастность России к взрывам грузов компании DHL

После происшествия с разбившимся в Вильнюсе грузовым самолетом компании DHL издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от западных разведок обвинило Россию в причастности к необъяснимым взрывам в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме. При этом в Кремле опровергли подобные сведения.

По словам авторов статьи, расследование западной разведки показало, что взорвавшиеся на борту грузы якобы были частью секретной операции, проводимой Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения The Wall Street Journal о том, что Москва якобы планирует взрывы на бортах трансатлантических рейсов, не подкрепляются никакими фактами.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют такие невнятные информационные вбросы, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.