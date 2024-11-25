«Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

В Индии мужчина пошевелился и начал дышать за секунды до начала кремации

Живого мужчину из Индии приняли за мертвого и едва не сожгли на погребальном костре. Об этом сообщает Times of India.

25-летний Раджеш Кумар был глухонемым пациентом психиатрической больницы. Мужчина также страдал от эпилепсии, и в четверг, 21 ноября, его нашли в палате без сознания после эпилептического припадка. Кумара экстренно госпитализировали, однако реанимационные действия врачей не дали результата — кардиограмма показала отсутствие пульса. Врачи зафиксировали время смерти, а в документах о вскрытии написали, что причиной стала легочная недостаточность, вызванная ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и туберкулезом. Оба диагноза были у Кумара в анамнезе.

В тот же день было решено провести кремацию. Тело уже положили на костер, когда за секунды до сожжения один из присутствующих заметил, что Кумар очнулся, пошевелился и начал дышать. Мужчину сразу увезли обратно в больницу. Там ему оказали всю возможную помощь, но спасти уже не смогли. Рано утром в пятницу его не стало. Причинами назвали сильный стресс после приступа эпилепсии и сопутствующих заболеваний.

Впоследствии выяснилось, что врачи, которые должны были произвести вскрытие, не стали этого делать. Зафиксировав у пациента отсутствие пульса, они просто заполнили бумаги с оглядкой на анамнез мужчины и отправили тело в морг. После того как об этом стало известно, троих медиков отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы по ошибке отправили его в морг в мешке для трупов. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: его глаза были открыты и он дышал.