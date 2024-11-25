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19:47, 25 ноября 2024Из жизни

«Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

В Индии мужчина пошевелился и начал дышать за секунды до начала кремации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stringer / Reuters

Живого мужчину из Индии приняли за мертвого и едва не сожгли на погребальном костре. Об этом сообщает Times of India.

25-летний Раджеш Кумар был глухонемым пациентом психиатрической больницы. Мужчина также страдал от эпилепсии, и в четверг, 21 ноября, его нашли в палате без сознания после эпилептического припадка. Кумара экстренно госпитализировали, однако реанимационные действия врачей не дали результата — кардиограмма показала отсутствие пульса. Врачи зафиксировали время смерти, а в документах о вскрытии написали, что причиной стала легочная недостаточность, вызванная ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и туберкулезом. Оба диагноза были у Кумара в анамнезе.

В тот же день было решено провести кремацию. Тело уже положили на костер, когда за секунды до сожжения один из присутствующих заметил, что Кумар очнулся, пошевелился и начал дышать. Мужчину сразу увезли обратно в больницу. Там ему оказали всю возможную помощь, но спасти уже не смогли. Рано утром в пятницу его не стало. Причинами назвали сильный стресс после приступа эпилепсии и сопутствующих заболеваний.

Впоследствии выяснилось, что врачи, которые должны были произвести вскрытие, не стали этого делать. Зафиксировав у пациента отсутствие пульса, они просто заполнили бумаги с оглядкой на анамнез мужчины и отправили тело в морг. После того как об этом стало известно, троих медиков отстранили от работы.

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Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы по ошибке отправили его в морг в мешке для трупов. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: его глаза были открыты и он дышал.

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