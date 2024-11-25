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14:50, 25 ноября 2024Экономика

Мировым ценам на нефть спрогнозировали спад

Goldman Sachs: средняя стоимость Brent в 2025 году составит $76 за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В 2025 году средняя биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent составит 76 долларов за баррель. О вероятном снижении мировых цен на сырье сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs.

Эксперты ожидают, что на динамику стоимости Brent в следующем году окажет влияние «умеренный» переизбыток мирового предложения. В 2025-м объемы доступного на глобальном рынке сырья, согласно оценке аналитиков, превысят спрос примерно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Подобная пропорция будет обусловлена в том числе растущим предложением со стороны крупнейших игроков. Так, прирост поставок в США эксперты оценили в 640 тысяч баррелей в сутки, в Канаде — в 220 тысяч, в Бразилии — в 130 тысяч, а в Гайане в 80 тысяч.

Что касается перспектив на 2026 год, то эксперты Goldman Sachs прогнозируют увеличение профицита нефти на глобальном рынке до 900 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне, полагают аналитики, средняя биржевая стоимость Brent опустится до 71 доллара за баррель.

Прогноз Goldman Sachs по стоимости Brent на 2025 год совпал с оценкой аналитиков консалтинговой компании Kept. Ранее они заявили, что в следующем году средние мировые котировки сырья опустятся на шесть процентов в сравнении с уровнем 2024-го на фоне роста добычи сырья в США и странах-участницах сделки ОПЕК+.

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