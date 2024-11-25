«Страна.ua»: мощный взрыв прогремел в Харькове

Мощный взрыв прогремел в Харькове утром 25 ноября. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале, взрыв прогремел в 9:31 по московскому времени 25 ноября. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрыв прогремел в Киевском районе города.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры в городе. По его словам, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Николаевской области Украины произошли отключения электричества после повреждения энергетической инфраструктуры. Как сообщил глава ОВА региона Виталий Ким, пострадавших нет.