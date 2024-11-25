В Николаевской области Украины сообщили об отключениях электричества

Глава Николаевской ОВА: в регионе произошли отключения электричества

В Николаевской области Украины произошли отключения электричества после повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Происходит отключение абонентов. Энергетиками уже заживлена большая часть потребителей», — сообщил чиновник. По его словам, восстановительные работы продолжаются, а пострадавших нет.

Ранее представители украинского предприятия «Криворожтеплоцентраль» заявили о невозможности включить отопление в Кривом Роге из-за мобилизации. «Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод чувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании», — объяснили сотрудники предприятия.