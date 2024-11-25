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09:17, 25 ноября 2024Бывший СССР

В Николаевской области Украины сообщили об отключениях электричества

Глава Николаевской ОВА: в регионе произошли отключения электричества
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Николаевской области Украины произошли отключения электричества после повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Происходит отключение абонентов. Энергетиками уже заживлена большая часть потребителей», — сообщил чиновник. По его словам, восстановительные работы продолжаются, а пострадавших нет.

Ранее представители украинского предприятия «Криворожтеплоцентраль» заявили о невозможности включить отопление в Кривом Роге из-за мобилизации. «Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод чувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании», — объяснили сотрудники предприятия.

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