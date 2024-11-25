Муж россиянки помешал ей заказать убийство отца

Россиянка собиралась заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал супруг, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали жительницу Хабаровска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, начав поиск исполнителя преступления, женщина обратилась за помощью к мужу. Узнав о замысле супруги, он обратился в полицию.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Волк.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали 25-летнюю россиянку и 47-летнего бездомного, обвиняемых в покушении на жизнь человека. Сообщается, что жительница города Лабытнанги решила избавиться от 29-летнего родного брата, чтобы стать единственной владелицей квартиры