Муж россиянки помешал ей заказать убийство отца

Муж помешал жительнице Хабаровска заказать убийство отца ради квартиры

Россиянка собиралась заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал супруг, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали жительницу Хабаровска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, начав поиск исполнителя преступления, женщина обратилась за помощью к мужу. Узнав о замысле супруги, он обратился в полицию.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Волк.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали 25-летнюю россиянку и 47-летнего бездомного, обвиняемых в покушении на жизнь человека. Сообщается, что жительница города Лабытнанги решила избавиться от 29-летнего родного брата, чтобы стать единственной владелицей квартиры