Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:15, 25 ноября 2024Силовые структуры

Муж россиянки помешал ей заказать убийство отца

Муж помешал жительнице Хабаровска заказать убийство отца ради квартиры
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Россиянка собиралась заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал супруг, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали жительницу Хабаровска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, начав поиск исполнителя преступления, женщина обратилась за помощью к мужу. Узнав о замысле супруги, он обратился в полицию.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Волк.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали 25-летнюю россиянку и 47-летнего бездомного, обвиняемых в покушении на жизнь человека. Сообщается, что жительница города Лабытнанги решила избавиться от 29-летнего родного брата, чтобы стать единственной владелицей квартиры

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

      Россиянам назвали самый короткий световой день

      Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

      Блогер описал некоторые законы в Германии фразой «русскому не понять»

      В США обвинили Байдена в разжигании ядерной войны

      Муж россиянки помешал ей заказать убийство отца

      На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

      Тигр напал на 55-летнего мужчину на тростниковом поле и съел его

      Мужчинам указали на ухудшающие качество спермы три привычки

      Сенатор раскрыла возможную тему послания Путина к парламенту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше