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05:02, 25 ноября 2024Забота о себе

Мужчинам указали на ухудшающие качество спермы три привычки

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Американский репродуктолог, специалист по функциональной медицине Педи Мирдамади назвал три ежедневные привычки, которые могут повлиять на качество и количество спермы. О них врач предупредил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мирдамади указал, что прежде всего желающим стать отцами мужчинам следует как можно реже принимать горячие ванны и париться в сауне или бане. Свою рекомендацию врач объяснил тем, что при длительном воздействии высоких температур на мошонку выработка спермы ухудшается. Поскольку средняя продолжительность жизни сперматозоидов составляет 74 дня, даже единичное посещение бани может негативно влиять на их выработку в течение трех месяцев, уточнил он.

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Также репродуктолог посоветовал перестать носить мобильный телефон в кармане брюк. По его словам, последние исследования показывают, что репродуктивная функция мужчины может ухудшиться в результате его воздействия на гениталии.

Наконец, Мирдамади связал снижение количества сперматозоидов с курением электронных сигарет. Он утверждает, что содержащиеся в них химические вещества, такие как пропиленгликоль и растительный глицерин, могут спровоцировать бесплодие. Кроме того, по его словам, ученые доказали, что вейпинг снижает качество, количество и подвижность сперматозоидов у мужчин.

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал самые вредные для мужчин продукты. По его словам, мужскому здоровью вредит насыщенный трансжирами, сахаром и солью фастфуд.

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