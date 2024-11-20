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20:31, 20 ноября 2024Забота о себе

Названы самые вредные для мужчин продукты

Уролог Алексей Моисеенко назвал фастфуд самой вредной для мужчин едой
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sandro Kradolfer / Unsplash

Сбалансированное питание позволяет поддерживать репродуктивное здоровье и помогает в профилактике различных заболеваний, рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко. В комментарии «Газете.Ru» врач назвал самые вредные для мужчин продукты.

По словам Моисеенко, мужскому здоровью вредит насыщенный трасжирами, сахаром и солью фастфуд. По его словам, увлечение такой едой может стать причиной развития ожирения, болезней сердца и сосудов, а также простатита и сахарного диабета.

«Переработанные мясные продукты (сосиски, колбасы, бекон) содержат большое количество соли, жира, консервантов и канцерогенов. За счет этого они повышают риск развития рака простаты и других онкологических заболеваний», — предупредил доктор.

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Также врач назвал вредным для репродуктивного здоровья алкоголь. Моисеенко объяснил, что при регулярном употреблении спиртного снижается качество спермы и возрастает риск импотенции. Кроме того, он призвал минимизировать количество сладкой газировки и белого хлеба в рационе: эти продукты содержат много углеводов, а их чрезмерное присутствие в рационе способно спровоцировать нарушение обмена веществ.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что людям с болезнями почек следует избегать употребления шоколада и орехов. По его словам, в этих продуктах содержится много оксалатов. Также врач призвал ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, в том числе авокадо.

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