Некоторых россиян призвали избегать шоколада

Уролог Богатырев: людям с болезнями почек нельзя увлекаться шоколадом и орехами

Людям с болезнями почек следует избегать употребления шоколада, орехов и некоторых других продуктов, рассказал уролог-андролог Артур Богатырев. Их врач перечислил «Известиям».

По словам Богатырева, при заболеваниях почек нельзя увлекаться продуктами с высоким содержанием оксалатов, к которым относятся шпинат, свекла, картофель фри, орехи, щавель и шоколад. Также он призвал ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, в том числе авокадо. Врач объяснил, что калий — важный для здоровья сердечно-сосудистой системы микроэлемент, однако его переизбыток может вызвать гиперкалиемию, проявляющуюся замедленным сердцебиением, тошнотой и слабостью.

При проблемах с почками надо ограничить количество кофе, крепкого чая и колы, так как в них присутствуют алкалоиды, провоцирующие образование камней в почках, добавил врач. Он посоветовал употреблять не больше двух чашек этих напитков в день. Еще одна рекомендация Богатырева — быть осторожнее с молочными продуктами, в которых много кальция. При переизбытке это вещество в больших количествах выводится с мочой, что увеличивает риск мочекаменной болезни, объяснил он.

По словам уролога, для людей с заболеваниями почек также может быть избыток соли в рационе. Из-за него в организме накапливается жидкость и нарушается водно-солевой баланс, что увеличивает нагрузку на почки. «Кроме того, лучше соблюдать умеренность в отношении таких продуктов, как мясо и печень. Дело в том, что они богаты пуринами, которые способствуют выработке мочевой кислоты. Это увеличивает нагрузку на почки, а также может привести к образованию камней», — отметил уролог.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова предупредила о последствиях переизбытка соли в организме. По ее словам, злоупотребление соленой пищей может повышать артериальное давление, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.