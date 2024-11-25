Немецкий депутат назвал отказ Шольца передавать Украине Taurus предвыборным маневром

Депутат АдГ Шмидт счел отказ Шольца передать Киеву Taurus предвыборным маневром

Не стоит серьезно относиться к отказу канцлера Германии Олафа Шольца передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку это может быть предвыборным маневром. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, сообщает ТАСС.

Немецкий депутат напомнив о ситуации с передачей Вооруженным силам Украины (ВСК) танков Leopard, которые канцлер в итоге поставил Киеву после длительной дискуссии. Шмидт отметил, что Шольц намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). «Шольц много чего обещал и впоследствии менял свою позицию. Поэтому все, что он сейчас говорит, — это предвыборная риторика — [он пытается] на фоне остальных партий представить себя "канцлером мира"», — сказал он.

По словам Шмидта, в этом есть своя логика, поскольку большинство немцев выступают за деэскалацию. Он указал, что таким образом Шольц пытается набрать себе очки, чтобы хоть чем-то отличаться от председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Депутат также подчеркнул, что АдГ неизменно выступает за прекращение поставок Киеву любого оружия и поиск дипломатического решения украинского конфликта.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленых» Роберт Хабек выразил мнение, что Германия всегда опаздывала с поставками оружия Украине. Он добавил, что об этом говорит нежелание немецких властей поднимать вопрос об отправке танков Leopard, а теперь и ракет Taurus.