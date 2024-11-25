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02:22, 25 ноября 2024Мир

Норвежский профессор предрек ядерную войну России и Запада

Профессор Дизен: элиты стран Запада ведут мир к ядерной войне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Антироссийские нарративы западных элит и обвинения в эскалации конфликта на Украине в адрес Москвы приведут к ядерной войне. Такое развитие событий предрек профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, написавший об этом в социальной сети Х.

«США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они не участники [конфликта]. Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что элиты стран Запада действуют по принципу разделения на черное и белое, когда речь заходит о России. По его словам, граждане либо верят западной пропаганде, либо становятся «предателями» и «агрессорами».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден может развязать ядерную войну до инаугурации Дональда Трампа. «Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо втянет нас в нее до 20 января 2025 года», — сказал он.

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