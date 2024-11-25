Обнаружено древнейшее рыболовное хозяйство

Science Advances: обнаружено рыболовное хозяйство доколумбовой эпохи

Археологи Университета Нью-Гемпшира обнаружили крупномасштабное доколумбово рыболовное хозяйство — систему древних каналов и прудов в крупнейших водно-болотных угодьях Белиза. По результатам исследования, опубликованного в журнале Science Advances, эти сооружения относятся к позднеархаическому периоду, что делает их старше амазонских аналогов на тысячу лет и более.

Древние сети каналов были построены для направленного управления паводковыми водами, чтобы наполнять пруды для ловли рыбы. Эта система могла обеспечить круглогодичное питание до 15 000 человек, поддерживая устойчивое рыболовное хозяйство. Даты, определенные учеными, указывают, что сооружения были построены охотниками-собирателями позднего архаического периода и использовались их потомками — ранними майя.

Для уточнения возраста этих построек исследователи использовали радиоуглеродное датирование. Были получены 26 дат с образцов, собранных на разных участках раскопок. Эти данные свидетельствуют о том, что сооружения могли быть построены в ответ на климатические изменения в Мезоамерике между 2200 и 1900 годами до нашей эры, когда водно-болотные угодья были преобразованы для повышения их продуктивности.

Собранные образцы осадков показали доминирование тропических лесов в этом временном периоде и отсутствие признаков сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза. В осадках не были найдены следы пыльцы культурных растений, а также отсутствовали свидетельства орошаемых полей. Вместо этого, длинные и прямые каналы использовались как ловушки для массовой ловли рыбы.

Исследователи предполагают, что древние каналы служили местом для общественных мероприятий, объединяя людей на продолжительные периоды. Такие собрания могли способствовать развитию более сложного общества, что, вероятно, и привело к появлению цивилизации майя в регионе примерно к 1200 году до нашей эры.

Понимание управления водно-болотными угодьями в прошлом важно для современных экологов, стремящихся сохранить устойчивость этих экосистем. Исследователи планируют вернуться в Крукед-Три, чтобы более подробно изучить выявленные изменения ландшафта, надеясь понять, как древние общества эффективно использовали и сохраняли свои природные ресурсы.