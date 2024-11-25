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22:51, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Один шаг России подтвердил неспособность Украины защитить свое воздушное пространство

Forbes: Россия поразила самолет ВСУ разведывательным БПЛА и ракетой «Искандер»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия снова поразила самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи разведывательного беспилотника и ракеты «Искандер». Этот шаг в очередной раз доказал неспособность республики защитить свое воздушное пространство, такой вывод приводится в статье Forbes.

«Российский беспилотник беспрепятственно пролетел над авиабазой Авиаторское недалеко от города Днепропетровск, в 50 милях от линии фронта на востоке Украины. Он нацелился на укрытие, по-видимому, в котором находился истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Через несколько минут баллистическая ракета "Искандер" пронеслась вниз и взорвалась прямо над укрытием, вероятно, уничтожив МиГ», — указано в материале.

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