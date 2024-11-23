Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:37, 23 ноября 2024Наука и техника

Раскрыты главные характеристики уничтожившего украинский МиГ-29 «Искандера»

Эксперт Дандыкин: уничтоживший МиГ-29 «Искандер» — основной работяга на фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Сегодня оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» — это основной работяга Вооруженных сил (ВС) России на фронте, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Главные характеристики уничтожившего украинский МиГ-29 оружия специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«"Искандер" — это наш оперативно-тактический ракетный комплекс. Он уникальный. Среднего радиуса действия, топливная ракета, с большой фугасной частью. "Искандер" — основной работяга на фронте. Дальность 500 километров, боеголовка до 450 килограммов», — перечислил Дандыкин.

Материалы по теме:
Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео
Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео
22 ноября 2024
Россия атаковала военные аэродромы Украины. Точный ракетный удар уничтожил многоцелевой истребитель
Россия атаковала военные аэродромы Украины. Точный ракетный удар уничтожил многоцелевой истребитель
Сегодня

Ранее появились кадры уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр. Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны объяснили снятие Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг»

      На Украине отметили неготовность НАТО к войне на истощение с Россией

      Захарова посчитала заявления главы МИД Франции добиванием Украины

      Боец «Ахмата» рассказал о положении ВСУ в Курской области

      Ученый объяснил ударную волну от столкновения галактик

      «Химки» вырвали ничью у «Краснодара» в РПЛ

      Россиянин погиб в ДТП во Вьетнаме

      Во Франции заявили о праве Украины бить по России ракетами

      Путин подписал закон о списании участникам СВО долгов по кредитам до 10 миллионов рублей

      Грузинские оппозиционеры возобновили протесты в Тбилиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше