Раскрыты главные характеристики уничтожившего украинский МиГ-29 «Искандера»

Эксперт Дандыкин: уничтоживший МиГ-29 «Искандер» — основной работяга на фронте

Сегодня оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» — это основной работяга Вооруженных сил (ВС) России на фронте, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Главные характеристики уничтожившего украинский МиГ-29 оружия специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«"Искандер" — это наш оперативно-тактический ракетный комплекс. Он уникальный. Среднего радиуса действия, топливная ракета, с большой фугасной частью. "Искандер" — основной работяга на фронте. Дальность 500 километров, боеголовка до 450 килограммов», — перечислил Дандыкин.

Ранее появились кадры уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр. Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.

