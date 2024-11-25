Одна страна решила помочь России в разведении пальм

Оман захотел поставлять в Россию посадочный материал для разведения пальм

Представители делегации министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов во время визита в Россию выразили заинтересованность в поставках посадочного материала для выращивания пальм. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Уточняется, что гости из азиатской страны предложили помощь в разведении растений в южных регионах РФ. С ними провел переговоры заместитель главы российского ведомства Антон Кармазин.

Сейчас Россия наращивает поставки пшеницы на рынок Омана, объем которых с начала года превысил 500 тысяч тонн. В пресс-релизе отмечается, что стороны выразили взаимную заинтересованность в наращивании товарооборота.

Ранее стало известно, что российские ученые совместно с коллегами из Таиланда и Индии нашли способ применять пальмовые листья в качестве замены неорганических полимерных композитов, используя их волокна в строительстве, производстве текстиля и автомобильной промышленности в качестве упрочняющего материала.