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19:03, 31 мая 2023Экономика

Российские ученые предложили использовать в создании автомобилей листья пальмы

Ученые МИСИС предложили использовать листья кокосовой пальмы вместо полимерных композитов

Фото: Renato Trentin / Unsplash

Российские ученые предложили использовать волокна листьев кокосовой пальмы в строительстве и автомобильной промышленности. Об этом со ссылкой на специалистов МИСИС сообщает «Газета.Ru».

Сотрудники университета совместно с коллегами из Таиланда и Индии нашли способ применять пальмовые листья в качестве замены неорганических полимерных композитов. Таким образом, они могут стать упрочняющим материалом в производстве текстиля, упаковки и легких конструкций в различных отраслях, включая аэрокосмическую и морскую промышленность.

По словам профессора кафедры инжиниринга технологического оборудования Университета МИСИС Сергея Горбатюка, после обработки пальмовых листьев гидроксидом натрия (NaOH), их прочность увеличивается на 30-50 процентов. Вместе с ней растут также механические, термические и износостойкие свойства материала. Получившуюся ткань можно использовать для биоармирования.

Натуральные волокна отличаются малым весом, хорошей тепло- и звукоизоляцией, а также биоразлагаемы и возобновляемы.
Производители композитных материалов рассматривают возможность адаптировать эту технологию для обработки льна, технической конопли и крапивы.

Ранее стало известно, что Центральноафриканская республика (ЦАР) обсуждает возможную сборку в стране внедорожников УАЗ «Патриот». По словам посла страны в России Леона Додону-Пунагаза, в рамках визита делегации БРИКС инвесторы обсуждали строительство в республике инфраструктуры, железных и обычных дорог. Некоторые бизнесмены собирались вернуться в страну с планом создания заводов и фабрик, заявил он.

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    Вячеслав Агапов
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